"Понесут потери": срочник РФ на камеру извинился за заявление об "Ахмате" на Курщине (видео)

Солдат армии РФ утверждает, что его слова неправильно поняли, а "кадыровцы" находятся на позициях в Курской области.

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"Кадыровцы" заставили просить прощения российского солдата срочной службы за слова о том, что бойцы подразделения "Ахмат" не останавливали прорыв границы в Курской области, как это делали другие срочники и пограничники. Об этом говорится в одном из видео, распространенных в российских пабликах.

По словам одного из российских солдат, "Ахмат" сейчас якобы находится со срочниками и никуда не отходил с позиций, как сами россияне заявляли ранее.

"Хотел объяснить ситуацию с Курском и "Ахматом". То, что я говорил, что "Ахмат" не находится сейчас со срочниками, а контрактников там не видно. Им помогает только "Ахмат", несут потери. "Ахмат" им помогает", — сказал солдат армии РФ.

Он извинился за "непонимание друг друга" и за то, что "неправильно друг друга поняли".

Официальный Telegram-канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщил, что жители Курской области, проживающие недалеко от Суджи, жалуются на то, что в лесополосе поселились "барашки Доны". Россияне недовольны, что они не выполняют свой долг, а просто прячутся в лесу.

Аналитики проверили эти данные с помощью OSINT/CYBINT и действительно обнаружили, что в лесополосе возле н.п. Михайловка, Пушкарное и Сосновый Бор были замечены конкретные "кадыровцы", такие как Магомед Резванов.

"Кадыровцы" прячутся в лесу возле одного из н. п. в Курской области Фото: InformNapalm

Также жители поселка Сосновый Бор рассказали о новых "кадыровцах" в лесу. По данным InformNapalm, скопление бойцов из состава 1434-го полка "Ахмат-Россия" видели в подлеске возле н.п.Сосновый Бор. Среди них был "кадыровец" с позывным "Медведь".

"Кадыровцы" в лесу возле поселка Сосновый Бор на Курщине Фото: InformNapalm

Напомним, что командир полка спецназа Росгвардии "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, почему его бойцы разминулись с украинскими силами в Курской области. По его словам, бойцы "Ахмата" во время начала операции украинских военных охраняли границу и находились на своих позициях, а ВСУ прошли мимо них. Зато российский пропагандист-военкор Юрий Котенок заявил, что в реальности границу Курской области охраняли только пограничники и территориальная оборона.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что "кадыровцы" из полка "Ахмат" Росгвардии не стали защищать город Суджа в Курской области, когда начались боевые действия. По его словам, из-за того, что "ахматовцы" вышли из Суджи, российские немотивированные срочники вынуждены были сдаться в плен.