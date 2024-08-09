"Зазнають втрат": строковик РФ на камеру вибачився за заяву про "Ахмат" на Курщині (відео)

Солдат армії РФ стверджує, що його слова неправильно зрозуміли, а "кадирівці" перебувають на позиціях в Курській області.

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"Кадирівці" змусили просити пробачення російського солдата строкової служби за слова про те, що бійці підрозділу "Ахмат" не зупиняли прорив кордону в Курській області, як це робили інші строковики та прикордонники. Про це йдеться в одному з відео, поширених в російських пабліках.

За словами одного з російських солдатів, "Ахмат" зараз нібито знаходиться зі строковиками і нікуди не відходив з позицій, як самі росіяни заявляли раніше.

"Хотів пояснити ситуацію з Курськом та "Ахмат". Те, що я говорив, що "Ахмат" не знаходиться зараз зі строковиками, а контрактників там не видно. Їм допомагає тільки "Ахмат", зазнають втрат. "Ахмат" їм допомагає", — сказав солдат армії РФ.

Він перепросив за "нерозуміння один одного" і за те, що "неправильно один одного зрозуміли".

Офіційний Telegram-канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомив, що жителі Курської області, які мешкають недалеко від Суджі, скаржаться на те, що в лісосмузі оселилися "баранчики Дони". Росіяни невдоволені, що вони не виконують свій обов'язок, а просто ховаються в лісі.

Аналітики перевірили ці дані за допомогою OSINT/CYBINT і справді виявили, що в лісосмузі біля н.п. Михайловка, Пушкарное та Сосновий Бор були помічені конкретні "кадирівці", як-от Магомед Резванов.

"Кадирівці" ховаються в лісі біля одного з н. п. в Курській області Фото: InformNapalm

Також мешканці селища Сосновий Бор розповіли про нових "кадирівців" у лісі. За даними InformNapalm, скупчення бійців зі складу 1434-го полку "Ахмат-Росія" бачили у підліску біля н.п.Сосновий Бор. Серед них був "кадировець" з позивним "Медведь".

"Кадирівці" у лісі біля селище Сосновий Бор на Курщині Фото: InformNapalm

Нагадаємо, що командир полку спецназу Росгвардії "Ахмат" Апті Алаудінов розповів, чому його бійці розминулися з українськими силами в Курській області. За його словами, бійці "Ахмата" під час початку операції українських військових охороняли кордон і перебували на своїх позиціях, а ЗСУ пройшли повз них. Натомість російський пропагандист-військкор Юрій Котьонок заявив, що в реальності кордон Курської області охороняли тільки прикордонники і територіальна оборона.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що "кадирівці" з полку "Ахмат" Росгвардії не стали захищати місто Суджа в Курській області, коли почалися бойові дії. За його словами, через те, що "ахматівці" вийшли із Суджі, російські невмотивовані строковики змушені були здатися в полон.