ВС РФ продвинулись возле 4 населенных пунктов и пытаются окружить Силы обороны, — DeepState

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми различных населенных пунктов.

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ВС РФ пытаются окружить часть позиций Сил Обороны на Луганщине и Донетчине. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, в Ивановке и Красногоровке", — говорится в сообщении.

Также аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ пытаются окружить Силы обороны на отдельных участках фронта на Луганщине и Донетчине.

"К*цапы пытаются окружить часть позиций Сил Обороны возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", — говорится в сообщении.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 10 августа сообщалось, что на Купянском направлении противник четыре раза безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки и Берестового.

Также враг пытается найти слабину в украинской обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Выемки и Спирного и концентрирует усилия в районе Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак. Бои еще идут возле Нью-Йорка и Торецка. Позиции Сил обороны в районе Дружбы враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами — выпустил 12 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах восьми различных населенных пунктов. Бои продолжались возле Гродовки и Желанного — восемь и семь соответственно. Территории вблизи Александрополя подверглись ударам НАРами и КАБами.

Завершились восемь вражеских атак в сторону Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки на Кураховском направлении.

Напомним, что 9 августа глава Покровской МВА призвал людей заблаговременно эвакуироваться, чтобы не вывозили "в одних тапочках".