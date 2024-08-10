ЗС РФ просунулися біля 4 населених пунктів і намагаються оточити Сили оборони, — DeepState

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів.

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ЗС РФ намагаються оточити частину позицій Сил Оборонина Луганщині та Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці", — йдеться в повідомленні.

Також аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ намагаються оточити Сили оборони на окремих ділянках фронту на Луганщині і Донеччині.

"К*цапи намагаються оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього населеного пункту противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку", — йдеться в повідомленні.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 10 серпня повідомлялося, що на Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.

Також ворог намагається знайти слабину в українській обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного і концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Позиції Сил оборони у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами — випустив 12 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Бої тривали біля Гродівки і Желанного — вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.

Нагадаємо, що 9 серпня голова Покровської МВА закликав людей завчасно евакуюватися, щоб не вивозили "в самих капцях".