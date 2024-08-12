Ситуация в Курской области не повлияла на бои на Харьковщине, — Федоренко

ВС РФ осуществляют определенные меры по усилению своей группировки на других отрезках, однако ударную-штурмовую способность противник не потерял, говорит комбат.

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Несмотря на напряженную для россиян ситуацию в Курской области, ситуация для Сил обороны на Харьковщине не изменилась. Она и дальше напряженная. Об этом в эфире телемарафона сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, российские оккупанты не имеют продвижения на севере Харьковщины, а ситуация для Сил обороны облегчится только в случае деоккупации захваченных ВС РФ территорий.

"СОУ удается удерживать натиск противника, так и проводить ряд мероприятий по лишению его возможности совершать ударно-штурмовые действия на Харьковщине, а также созданию предпосылок для выбивания его с нашей земли. Легче станет тогда, когда область будет в полной мере деоккупирована и завершится подготовка оборонительных линий. Противник осуществляет определенные меры по усилению своей группировки на других направлениях, однако сейчас ударную-штурмовую способность противник не потерял, над этим Силы обороны и работают", — отметил Федоренко.

Он добавил, что российские оккупанты имеют преимущество в количестве дронов, а бойцы Сил обороны пытаются его нивелировать.

Напомним, что в РФ утверждают о перехвате инициативы и предупреждают, что ВСУ формируют "клешню". Силы обороны Украины, как утверждают российские военные, зашли в южную часть Мартыновки, закрепились и использовали успех, чтобы начать бои за соседнее село Михайловка.