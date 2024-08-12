Ситуація в Курській області не вплинула на бої на Харківщині, — Федоренко

ЗС РФ здійснюють певні заходи щодо посилення свого угрупування на інших відрізках, однак ударну-штурмову спроможність противник не втратив, говорить комбат.

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Попри напружену для росіян ситуацію в Курській області, ситуація для Сил оборони на Харківщині не змінилася. Вона і далі напружена. Про це в ефірі телемарафону сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, російські окупанти не мають просування на півночі Харківщини, а ситуація для Сил оборони полегшиться лише у випадку деокупації захоплених ЗС РФ територій.

"СОУ вдається утримувати натиск противника, так і проводити низку заходів щодо позбавлення його можливості вчиняти ударно-штурмові дії на Харківщині, а також утворення передумов для вибиття його з нашої землі. Легше стане тоді, коли область буде повною мірою деокупована і завершиться підготовка оборонних ліній. Противник здійснює певні заходи щодо посилення свого угрупування на інших напрямках, однак зараз ударну-штурмову спроможність противник не втратив, над цим Сили оборони і працюють", — зазначив Федоренко.

Він додав, що російські окупанти мають перевагу у кількості дронів, а бійці Сил оборони намагаються її нівелювати.

Нагадаємо, що в РФ стверджують про перехоплення ініціативу та попереджають, що ЗСУ формують "клешню". Сили оборони України, як стверджують російські військкори, зайшли в південну частину Мартинівки, закріпилися та використали успіх, щоб розпочати бої за сусіднє село Михайлівка.