Украинский БТР заметили в 22 км от Суджи в Курской области: аналитики дали объяснение

Глава Беловского района записал обращение из центра Белой и сообщил, что в населенный пункт зашла украинская ДРГ.

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Украинские силы в Курской области продвинулись на 22 км от захваченного ранее города Суджа. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Как отмечает аналитик издания Юлиан Рёпке, в начале вторжения украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также на юг и на север. Впрочем, сейчас они уже были замечены в 22 км к юго-востоку, вблизи села Гирьи, где проходит путь из Суджи в Беловский район.

"Украинский БТР-4 заметили в селе Гири, в 22 км к юго-востоку от Суджи Курской области. Непонятно, каким путем он туда добрался, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Поэтому здесь много возможно, особенно на фоне сообщений России о приближении украинцев к Белой вчера утром", — отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он отметил, что 11 августа глава Беловского района Николай Волобуев записал обращение из центра Белой и сообщил, что в населенный пункт зашла украинская ДРГ, а врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВС РФ "удалось ситуацию стабилизировать в Беловском и Обоянском районах, и якобы там нет никаких боевых столкновений.

Между тем, аналитики In Factum утверждают, что БТР-4, о котором заявил Рёпке, это потерянный ВСУ бронетранспортер, которым передвигались россияне на Курщине.

"Можем только предполагать, когда эта машина стала трофейной — до первого видео, где она едет через Гири или уже после. В любом случае это свежий трофей, потому что тактические отметки не успели зарисовать и нанести свои", — отметили аналитики.

Напомним, что ВСУ захватили позиции россиян на Курщине и обнаружили, что они обустроены казармами, спортзалами и столовыми.