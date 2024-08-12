Український БТР помітили за 22 км від Суджі в Курській області: аналітики дали пояснення

Голова Бєловського району записав звернення із центру Бєлой і повідомив, що в населений пункт зайшла українська ДРГ.

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Українські сили в Курській області просунулися на 22 км від захопленого раніше міста суджа. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Як зазначає аналітик видання Юліан Рьопке, на початку вторгнення українські війська наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також на південь і на північ. Втім нині вони вже були помічені за 22 км на південний схід, поблизу села Гір'ї, де проходить шлях із Суджі до Бєловського району.

"Український БТР-4 помітили у селі Гірі, за 22 км на південний схід від Суджі Курської області. Незрозуміло, яким шляхом він туди дістався, але рухався дорогою з Бєлой у напрямку Суджі. Тож тут багато можливо, особливо на тлі повідомлень Росії про наближення українців до Бєлой вчора вранці", — зазначив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Він зауважив, що 11 серпня голова Бєловського району Микола Волобуєв записав звернення із центру Бєлой і повідомив, що в населений пункт зайшла українська ДРГ, а т. в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що ЗС РФ "вдалося ситуацію стабілізувати у Бєловському та Обоянському районах і нібито там немає жодних бойових зіткнень.

Між тим, аналітики In Factum стверджують, що БТР-4, про який заявив Рьопке, це втрачений ЗСУ бронетранспортер, яким пересувалися росіяни на Курщині.

"Можемо тільки припускати, коли ця машина стала трофейною — до першого відео, де вона їде через Гірі чи вже після. В будь-якому разі це свіжий трофей, бо тактичні позначки не встигли замалювати і нанести свої", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, що ЗСУ захопили позиції росіян на Курщині і виявили, що вони облаштовані казармами, спортзалами та їдальнями.