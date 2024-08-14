Самая масштабная атака за всю войну: СБУ и Силы обороны отработали по четырем аэродромам в РФ

Атаки произошли на аэродромы Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск. Российская ПВО не смогла защитить эти объекты, рассказали источники Фокуса в СБУ.

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Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Силы обороны совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Об этом рассказали источники Фокуса в СБУ.

"Веселая ночка" 14 августа была на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск, говорит информатор. Также информированные источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.

Российские военные в соцсетях уже ныли, что удар был результативным, и что ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные паблики писали о 10 взрывах только на Саваслейке, откуда регулярно взлетают МиГи, которые терроризируют всю Украину воздушными тревогами.

Вскоре в сети могут появиться спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами.

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"СБУ продолжает методично ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и в дальнейшем подрезать крылья этим "птичкам", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что также ночью было шумно в Воронежской области РФ. Губернатор Александр Гусев сообщал о незначительных повреждениях отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта.