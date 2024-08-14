Наймасштабніша атака за всю війну: СБУ та Сили оборони відпрацювали по чотирьох аеродромах в РФ

Атаки відбулися на аеродроми Воронєж, Курськ, Саваслєйка та Борісоглєбск. Російська ППО не змогла захистити ці об'єкти, розповіли джерела Фокусу в СБУ.

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Далекобійні дрони Служби безпеки України та Сили оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Про це розповіли джерела Фокусу у СБУ.

"Весела нічка" 14 серпня була на летовищах Воронєж, Курськ, Саваслєйка та Борісоглєбск, каже інформатор. Також поінформовані джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Російські військкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити ці об'єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на Саваслєйці, звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

Незабаром у мережі можуть з'явитися супутникові фото зі знищеними російськими винищувачами та складами.

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"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що також вночі було гучно у Воронезькій області РФ. Губернатор Олександр Гусєв повідомляв про незначні пошкодження окремих житлових будинків, госпбудівель і транспорту.