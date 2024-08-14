БпЛА падали на стоянку самолетов: появилось видео атаки на авиабазу "Саваслейка" в РФ

Оборона российского аэродрома пытается автоматными очередями сбить беспилотники, которые подлетают к взлетным полосам.

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Российский аэродром "Саваслейка" в РФ атаковала стая беспилотников. Они целились в припаркованные там самолеты и падали прямо на стоянку. Кадры атаки обнародовали в сети OSINT-аналитики "Dnipro OSINT с Гарбузом".

"Видео атаки на аэродром Саваслейка непосредственно с самого аэродрома. На видео один из дронов падает на стоянку самолетов", — говорится в сообщение.

На обнародованных кадрах видно, как оборона российского аэродрома пытается автоматными очередями сбить беспилотники, которые подлетают к взлетным полосам. Один из беспилотников попадает в цель и взрывается прямо между самолетами.

Как отмечают аналитики, оценить последствия взрыва по обнародованному видео трудно, поэтому следует дождаться появления спутниковых снимков.

Напомним, что 14 августа в Defence Express сообщили, что атакованную авиабазу "Саваслейка" в РФ защищала лишь формальная ПВО, а носители Х-47М2 "Кинжал" стояли под открытым небом. Также они подозревают, что БпЛА попал в склад, где хранился авиакеросин.

Также сообщалось, что в Нижегородской области Российской Федерации ночью 14 августа гремели взрывы. В местных пабликах сообщили о "10 прилетах" по авиабазе "Саваслейка", где стояли самолеты.