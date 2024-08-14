БпЛА падали на стоянку літаків: з'явилося відео атаки на авіабазу "Саваслейка" в РФ

Оборона російського аеродрому намагається автоматними чергами збити безпілотники, які підлітають до злітних смуг.

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Російський аеродром "Саваслейка" в РФ атакувала зграя безпілотників. Вони цілилися у припарковані там літаки і падали просто на стоянку. Кадри атаки оприлюднили в мережі OSINT-аналітики "Dnipro OSINT з Гарбузом".

"Відео атаки на аеродром Саваслейка безпосередньо з самого аеродрому. На відео один з дронів падає на стоянку літаків", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як оборона російського аеродрому намагається автоматними чергами збити безпілотники, які підлітають до злітних смуг. Один з безпілотників влучає в ціль і вибухає просто між літаками.

Як зауважують аналітики, оцінити наслідки вибуху по оприлюдненому відео важко, тому слід дочекатися появи супутникових знімків.

Нагадаємо, що 14 серпня в Defence Express повідомили, що атаковану авіабазу "Саваслейка" в РФ захищала лише формальна ППО, а носії Х-47М2 "Кинджал" стояли просто неба. Також вони підозрюють, що БпЛА влучив у склад, де зберігався авіакеросин.

Також повідомлялося, що у Нижньогородській області Російської Федерації вночі 14 серпня гриміли вибухи. У місцевих пабліках повідомили про "10 прильотів" по авіабазі "Саваслейка", де стояли літаки.