На Сумщине пророссийскому пенсионеру суд назначил прочитать "Кобзарь"

Мужчина ссорился с соседями и раздражал их, пересказывая пропагандистские нарративы. Судебная инстанция взыскала с обвиняемого более 6 тыс. грн за проведение экспертизы его высказываний.

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Жителя поселка Липовая Долина в Сумской области признали виновным в оправдании войны России против Украины. Обвиняемому, как говорится в приговоре Липоводолинского райсуда, назначили условный срок и взяли обязательство прочитать "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Судом было установлено, что местный пенсионер, будучи пророссийским лицом, поддерживал агрессивную политику РФ и обвинял украинскую власть в развязывании войны, во время личного общения пытался склонить других людей к своей позиции.

Скажем, в апреле обвиняемый заявил, что российские войска "уже скоро освободят территорию Сумщины от нацистов и националистов". Другим свидетелям он заявлял, что россияне якобы пытаются освободить Украину от воров и олигархов. Также он высказывал мысли, что Украина не способна существовать, как самостоятельное государство, без России и восхвалял ее президента Владимира Путина.

Судебно-лингвистическая экспертиза признала, что в высказываниях обвиняемого содержится глорификация главы Кремля и оправдание вооруженной агрессии против Украины

Пенсионер заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны согласились на условный срок.

В суде обвиняемый заявил, что имеет проукраинскую позицию, но назло соседям и землякам озвучивал пророссийские тезисы, поскольку, по его словам, конфликтует с ними.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 с. 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, но освободил от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В то же время для формирования "более устойчивых проукраинских взглядов и убеждений" суд возложил на пенсионера обязанность ознакомиться со сборником поэзии Т.Г. Шевченко "Кобзарь". Контроль за это возложили на орган пробации.

Также с мужчины взыскали 6058 грн за проведение судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы.

Напомним, в декабре 2023 года в Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорили блогера с миллионной аудиторией Юрия Подоляку, который распространял информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Уже в августе пропагандист оконфузился с поздравлением для оккупантов.