"Главный спикер войны": в Сумах заочно осудили пророссийского блогера Юрия Подоляку

Чтобы оправдать поражения оккупантов, пропагандист рассказывает подписчикам, что ВСУ "прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных РФ городах "вызвана действиями со стороны Киева".

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В Сумской области к 12 годам лишения свободы приговорен 48-летний блогер с миллионной аудиторией, который распространяет информацию, содержащую оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сообщила областная прокуратура.

Обвинительный акт прокуроры направили в суд еще 7 сентября 2022 года.

По данным следствия, 47-летний мужчина родился и долгое время проживал в городе Сумы, однако с 2014 года выехал в Россию и сейчас осуществляет распространение информации с территории страны-агрессора.

В прокуратуре добавляют, что в своих публикациях в социальных сетях блогер, который имеет миллионную аудиторию в России, называет себя главным спикером войны. По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар".

Кроме того, чтобы оправдать поражения российских оккупантов, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, осуществляют военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных РФ городах "вызвана в первую очередь действиями со стороны Киева. И пока российские войска не разгромят вооруженные силы Украины, к сожалению, так все и будет".

Поскольку блогер находится за пределами Украины, по его делу ведут специальное досудебное расследование в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины. Кроме того, по ходатайству следователя, утвержденного прокурором, суд решил арестовать имущество обвиняемого, которое расположено в Сумской области.

Имени блогера в сообщении не упоминают, однако по опубликованному фото и биографии можно определить, что речь идет о Юрии Подоляке, который неоднократно распространял российскую пропаганду.

СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику: детали

Напомним, в апреле этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в работе на Российскую Федерацию против Украины блогеру Юрию Подоляку.

По информации СБУ, мужчина регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в частности, на токшоу российского журналиста-пропагандиста Владимира Соловьева. Во время этих эфиров блогер неоднократно призывал к захвату Украины и уничтожению общественной инфраструктуры страны.

Также Подоляка на личном сайте, а также на каналах Ютуба, Рутуба и в мессенджере Телеграмм распространял пророссийские фейки.

Кто такой Юрий Подоляка

Подоляка родился 21 февраля 1975 года в городе Сумы (по данным "Миротворца" — село Песчаное Сумской области).

По словам самого Подоляки, окончил Сумской государственный университет.

В 2004 году участвовал в "Оранжевой революции", но уже в 2013 году занял антиукраинскую позицию и начал озвучивать в своем блоге и статьях антиукраинские нарративы.

Женат, имеет двоих детей. Старшая дочь сейчас, по словам пропагандиста, проживает на территории Украины.

Внесен в базу данных "Миротворца" как предатель, приспешник российских военных преступников и антиукраинский пропагандист.

Заметим, что именно Подоляка распространил в информационном пространстве фейк о том, что одна из пострадавших женщин во время обстрела российскими войсками роддома в Мариуполе — нанятая актриса и бьюти-блогер.

Напомним, в начале сентября 2022 года появилась информация о том, что в Украине будут судить пророссийского блогера-миллионника. По информации СМИ, речь шла о Юрии Подоляке, который неоднократно распространял российскую пропаганду и запомнился украинцам фейком о пострадавшей во время обстрела роддома в Мариуполе женщине.