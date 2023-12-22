"Головний спікер війни": у Сумах заочно засудили проросійського блогера Юрія Подоляку

Щоб виправдати поразки окупантів, пропагандист розповідає підписникам, що ЗСУ "прикрившись мирним населенням, здійснюють військові перекидання", а гуманітарна катастрофа в окупованих РФ містах "викликана діями зі сторони Києва".

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У Сумській області до 12 років позбавлення волі засуджено 48-річного блогера з мільйонною аудиторією, який поширює інформацію, що містить виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомила обласна прокуратура.

Обвинувальний акт прокурори направили до суду ще 7 вересня 2022 року.

За даними слідства, 47-річний чоловік народився та тривалий час проживав у місті Суми, однак із 2014 року виїхав у Росію та нині здійснює поширення інформації з території країни-агресора.

У прокуратурі додають, що у своїх публікаціях у соціальних мережах блогер, який має мільйонну аудиторію в Росії, називає себе головним спікером війни. За його словами, він допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний удар".

Зокрема, щоб виправдати поразки російських окупантів, блогер розповідає підписникам, , що ЗСУ "прикрившись мирним населенням, здійснюють військові перекидання", а гуманітарна катастрофа в окупованих РФ містах "викликана діями зі сторони Києва. І поки російські війська не розгромлять збройні сили України, на жаль, так і буде".

Оскільки блогер перебуває за межами України, щодо його справи ведуть спеціальне досудове розслідування відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням слідчого, затвердженого прокурором, суд вирішив арештувати майно обвинуваченого, яке розташоване в Сумській області.

Імені блогера в повідомленні не згадують, проте за опублікованим фото й біографією можна визначити, що йдеться про Юрія Подоляку, який неодноразово розповсюджував російську пропаганду.

СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику: деталі

Нагадаємо, у квітні цього року Служба безпеки України повідомила про підозру в роботі на Російську Федерацію проти України блогеру Юрію Подоляку.

За інформацією СБУ, чоловік регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема, на токшоу російського журналіста-пропагандиста Володимира Соловйова. Під час цих ефірів блогер неодноразово закликав до захоплення України та знищення цивільної інфраструктури країни.

Також Подоляка на особистому сайті, а також на каналах ютуб, рутуб і в месенджері телеграм поширював проросійські фейки.

Хто такий Юрій Подоляка

Подоляка народився 21 лютого 1975 року в місті Суми (за даними "Миротворця" — село Піщане Сумської області).

За словами самого Подоляки, закінчив Сумський державний університет.

У 2004 році брав участь у "Помаранчевій революції", але вже у 2013 році зайняв антиукраїнську позицію та почав озвучувати у своєму блозі та статтях антиукраїнські наративи.

Одружений, має двох дітей. Старша донька зараз, за словами пропагандиста, мешкає на території України.

Внесений до бази даних "Миротворця" як зрадник, прибічник російських воєнних злочинців і антиукраїнський пропагандист.

Зауважимо, що саме Подоляка поширив в інформаційному просторі фейк про те, що одна з постраждалих жінок під час обстрілу російськими військами пологового будинку в Маріуполі — найнята акторка та б'юті-блогерка.

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні судитимуть проросійського блогера-мільйонника. За інформацією ЗМІ, йшлося про Юрія Подоляку, який неодноразово поширював російську пропаганду й запам'ятався українцям фейком про постраждалу під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі жінку.