Украина и РФ начали переговоры по обмену военнопленными из Курской области, — FT

Сейчас идет подготовка обмена. Речь может идти о сотнях пленных, говорят источники издания.

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Представители Украины и РФ начинают переговоры об обмене военнопленными из Курской области. Об этом сообщило издание Financial Times.

Как сообщает издание, об этом его журналистам сообщили источники в украинской разведке. Сейчас уже идет подготовка обмена.

Впрочем, точное количество российских военных, которых взяли в плен в Курской области бойцы Вооруженных сил Украины не разглашается. Но издание отмечает, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях.

"Захват российских пленных, вероятно, усилит призывы Киева вернуть тысячи своих солдат и гражданских лиц, которые были захвачены в плен во время двух половиной лет вторжения России и оккупации больших территорий восточной и южной Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 14 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российская сторона сама впервые обратилась к Украине относительно обмена пленными. Инициатором общения была Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.