Україна та РФ почали переговори щодо обміну військовополоненими з Курської області, — FT

Зараз триває підготовка обміну. Може йтися про сотні полонених, кажуть джерела видання.

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Представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими з Курської області. Про це повідомило видання Financial Times.

Як повідомляє видання, про це його журналістам повідомили джерела в українській розвідці. Зараз вже триває підготовка обміну.

Втім, точна кількість російських військових, яких взяли в полон в Курській області бійці Збройних сил України не розголошується. Але видання зазнає, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні.

"Захоплення російських полонених, ймовірно, посилить заклики Києва повернути тисячі своїх солдатів і цивільних осіб, які були захоплені в полон під час двох половиною років вторгнення Росії та окупації великих територій східної та південної України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 14 серпня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російська сторона сама вперше звернулася до України щодо обміну полоненими. Ініціатором спілкування була Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.