ВС РФ прорвались через канал в Часовом Яру: Силы обороны выбили их обратно, — бойцы ВСУ

Оккупанты шли двумя группами по 4-5 человек. На подходах их уже ожидали украинские операторы БПЛА.

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Российские оккупанты в Часовом Яру в Донецкой области прорвались через канал Северский Донец — Донбасс и пытались закрепиться в городе. Их подловили украинские FPV-дроны. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил боец ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары попытались перейти канал и закрепиться в самом Часике, двумя группами по 4-5 человек. Они были обнаружены еще на подходах, выбивали минометами и FPV. Очень хорошо отработали FPV. Большинство п**аров 200", — проинформировал он.

"Алекс" добавил, что двум оккупантам удалось выжить, и они набросились обратно за канал.

Другой военный Сил обороны, который ведет телеграм-канал "Бахмутский Демон" также подтвердил информацию о попытке оккупантов перейти канал.

"П**арские попытки движения в Часике прекращены. Канал под контролем", — проинформировал он.

В сводке Генштаба ВСУ 15 августа сообщалось, что на Краматорском направлении российские оккупанты атаковали пять раз возле Часового Яра и Андреевки.

Напомним, что 7 августа Силы обороны отбили несколько позиций вблизи Часового Яра и продвинулись через канал Северский Донец — Донбасс, а также восстановили некоторые позиции в лесничестве Ступки Голубовские 2 к югу от Часового Яра. Бои продолжались в восточных частях микрорайонов Новый и Октябрьский.