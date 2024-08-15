ЗС РФ прорвалися через канал у Часовому Яру: Сили оборони вибили їх назад, — бійці ЗСУ

Окупанти йшли двома групами по 4-5 осіб. На підходах на них уже очікували українські оператори БПЛА.

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Російські окупанти в Часовому Яру на Донеччині прорвалися через канал Сіверський Донець — Донбас і намагалися закріпитися в місті. Їх уполювали українські FPV-дрони. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив боєць ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари спробували перейти канал і закріпитися в самому Часіку, двома групами по 4-5 осіб. Їх було виявлено ще на підходах, вибивали мінометами та FPV. Дуже добре відпрацювали FPV. Більшість п**арів — 200", — проінформував він.

"Алекс" додав, що двом окупантам вдалося вижити, тож вони накивали п'ятами назад за канал.

Інший військовий Сил оборони, який веде телеграм-канал "Бахмутський Демон", також підтвердив інформацію про спробу окупантами перейти канал.

"П**арські спроби руху в Часіку припинені. Канал під контролем", — повідомив він.

У зведенні Генштабу ЗСУ 15 серпня повідомлялося, що на Краматорському напрямку російські окупанти атакували п’ять разів біля Часового Яру і Андріївки.

Нагадаємо, що 7 серпня Сили оборони відбили кілька позицій поблизу Часового Яру і просунулися через канал Сіверський Донець — Донбас, а також відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру. Бої тривали в східних частинах мікрорайонів Новий і Жовтневий.