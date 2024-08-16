Был лютый "замес": оккупанты захватили еще одно село на Покровском направлении, — боец ВСУ

ВСУ уничтожили 2 вражеских "Града", которые поддерживали врага. Также ВС РФ со стороны Орловки штурмовали Новогродовку.

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Российские оккупанты имеют продвижение на Покровском направлении. После тяжелого боя они смогли захватить еще один населенный пункт. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" 16 августа сообщил боец 24-й ОШБр Станислав Бунятов.

"На Покровском направлении очень неутешительные новости. Вчера вечером там был **анутый замес. Николаевка по состоянию на вчерашний вечер была полностью оккупирована. Ребята из 25-ки за**ашили 2 "Града", которые осуществляли огневую поддержку врага", — говорится в сообщении.

Также о продвижении россиян в направлении Покровска сообщил в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Покровское направление не радует. Ночью п**оры со стороны Орловки уже штурмовали Новогродовку, скорее всего пока просто прощупывали силами разведгрупп, но посмотрим, что будет дальше. Пока что Новогродовка наша, как будет дальше — покажет время", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 16 августа сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

Напомним, что 15 сепрня сообщалось, что ВС РФ прорвались через канал в Часовом Яру. Силы обороны выбили их обратно.