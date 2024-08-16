Под контроль Украины перешли еще два населенных пункта Курской области, — соцсети

Вооруженные силы Украины, вероятно, вошли и закрепились в селе Борки Суджанского района. А во Внезапном Кореневского района установили флаг с надписью "Курская народная республика".

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Украинские воины продолжают продвижение на территории Курской области России. Об этом свидетельствуют фото, выложенные в сети.

Вероятно, под контроль ВСУ перешло село Борки Суджанского района.

На фото, которое распространяется в соцсетях, заметно украинского военнослужащего, который стоит рядом со зданием "Почты России". Также в кадр попала вывеска сельского совета.

Население села Борки составляет менее 400 человек. Этот населенный пункт расположен в 4,5 километрах от украинской границы. Расстояние от села до Суджи составляет 13,5 км.

Вероятно, украинские военные вошли в село, как утверждают открытые источники, еще 14 августа.

В то же время российская редакция издания "Радио Свобода", которая отслеживает боевые действия на территории РФ, по состоянию на 15 августа не маркировала Борки как "захваченные ВСУ".

Кроме того блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото, сделанное, по его словам, в поселке Внезапное Кореневского района Курской области. На кадре видно мужчину со знаменем, на котором написано "Курская народная республика".

О контроле Сил обороны Украины над Внезапным сообщали также аналитики DeepState в ночь на 16 августа.

Напомним, 15 августа военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что ВСУ освободили Михайловку в Курской области РФ. Село расположено в 3 км к востоку от Суджи.

Также украинские военные рассказали, что россияне из бывшей ЧВК "Вагнер" потеряли уже два населенных пункта. Впрочем, о каком направлении идет речь, бойцы не уточнили.