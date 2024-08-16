Під контроль України перейшли ще два населених пункти Курської області, — соцмережі

Збройні сили України, ймовірно, увійшли та закріпилися у селі Борки Суджанського району. А у Внезапному Кореневського району встановили прапор з надписом "Курская народная республика".

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Українські воїни продовжують просування на території Курської області Росії. Про це свідчать фото, викладені у мережі.

Ймовірно, під контроль ЗСУ перейшло село Борки Суджанського району.

На фото, яке поширюється у соцмережах, помітно українського військовослужбовця, який стоїть поряд із будинком "Почты России". Також у кадр потрапила вивіска сільської ради.

Населення села Борки становить менше ніж 400 осіб. Цей населений пункт розташований за 4,5 кілометри від українського кордону. Відстань від села до Суджі складає 13,5 км.

Ймовірно, українські військові увійшли до села, як стверджують відкриті джерела, ще 14 серпня.

Водночас російська редакція видання "Радіо Свобода", яка відстежує бойові дії на території РФ, станом на 15 серпня не маркувала Борки як "захоплені ЗСУ".

Окрім того блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував фото, зроблене, за його словами, у присілку Внезапне Кореневського району Курської області. На кадрі видно чоловіка зі стягом, на якому написано "Курская народная республика".

Про контроль Сил оборони України над Внезапним повідомляли також аналітики DeepState в ніч на 16 серпня.

Нагадаємо, 15 серпня військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ звільнили Михайлівку в Курській області РФ. Село розташоване за 3 км на схід від Суджі.

Також українські військові розповіли, що росіяни з колишньої ПВК "Вагнер" втратили вже два населені пункти. Утім, про який напрямок йдеться, бійці не уточнили.