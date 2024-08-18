Украина "провоцирует": Лукашенко указал, почему Россия может ударить ядерным оружием (видео)
Военная операция в Курской области, по мнению белорусского лидера, приведет к эскалации полномасштабной войны. Кремль пойдет на асимметричные действия, включая использование оружия массового поражения.
Украина может пытаться спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия" президент Беларуси Александр Лукашенко.
Сперва белорусский лидер констатировал, что военная операция в Курской области России приведет к эскалации полномасштабной войны в Украине. Такой маневр опасен тем, что эскалация станет попыткой толкнуть Москву на асимметричные действия, включая применение ядерного оружия.
"В Украине были бы очень рады, если бы Россия или мы применили тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось", — заметил Лукашенко.
В мировом сообществе, как сказал президент Беларуси, сформирован негативный образ к ядерному оружию и поэтому Запад хочет "подтолкнуть Россию к этому шагу".
Напомним, киберспециалисты украинской разведки и хакеры из команды "ВО Team" смогли парализовать работу российского предприятия "Вега" в Челябинской области, разрабатывающего ядерное оружие. В результате атаки специалисты получили персональные данные работников и важные документы.
Ранее стало известно о планах России ударить ядерным оружием по Германии в случае конфликта с НАТО. Журналисты из Британии рассекретили карту с 32 целями в Европе, включая четыре объекта в Германии.