Украина "провоцирует": Лукашенко указал, почему Россия может ударить ядерным оружием (видео)

Военная операция в Курской области, по мнению белорусского лидера, приведет к эскалации полномасштабной войны. Кремль пойдет на асимметричные действия, включая использование оружия массового поражения.

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Украина может пытаться спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия" президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сперва белорусский лидер констатировал, что военная операция в Курской области России приведет к эскалации полномасштабной войны в Украине. Такой маневр опасен тем, что эскалация станет попыткой толкнуть Москву на асимметричные действия, включая применение ядерного оружия.

В мировом сообществе сформирован негативный образ к ядерному оружию, полдчеркивает Лукашенко

"В Украине были бы очень рады, если бы Россия или мы применили тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось", — заметил Лукашенко.

В мировом сообществе, как сказал президент Беларуси, сформирован негативный образ к ядерному оружию и поэтому Запад хочет "подтолкнуть Россию к этому шагу".

Напомним, киберспециалисты украинской разведки и хакеры из команды "ВО Team" смогли парализовать работу российского предприятия "Вега" в Челябинской области, разрабатывающего ядерное оружие. В результате атаки специалисты получили персональные данные работников и важные документы.

Ранее стало известно о планах России ударить ядерным оружием по Германии в случае конфликта с НАТО. Журналисты из Британии рассекретили карту с 32 целями в Европе, включая четыре объекта в Германии.