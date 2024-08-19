Первый из нескольких этапов: глава Сумской МВА рассказал о ходе наступления на Курск

В течение первых суток прорыва в Курской области в больницы Сум прибыло неожиданно низкое количество раненых бойцов ВСУ, заявил глава МВА Алексей Дроздов. Чиновник пояснил, что это свидетельствует о неготовности россиян к атакам и анонсировал возможность новых прорывов.

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Прорыв границы в Курской области — это первый из нескольких этапов наступления ВСУ, спланированного украинским командованием. Прорыв стал полной неожиданностью для подразделений ВС РФ, поскольку в первый день наступления было всего 15 раненых украинских бойцов. О ходе наступления на РФ глава Сумской городской военной администрации Алексей Дроздов рассказал в интервью The Guardian.

Дроздов заявил журналистам, что события в Курской области РФ — это один из этапов плана наступления украинской армии. Сколько будет этапов, где они будут реализовываться и чем особенны, чиновник не уточнил. При этом он намекнул, что принимал "активное участие в подготовке операции", говорится в статье.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", — сказал Дрозденко.

Между тем продолжается наступление на первом участке прорыва, которого россияне не ожидали, отметил чиновник. По его словам, в течение первых суток в больницах оказалось 15 раненых бойцов ВСУ. Большинство (60-70%) — с легкими осколочными ранениями. Когда врачи попросили украинцев сдать кровь для раненых, то потребность удовлетворили в течение одного часа.

"От этой операции в больницы поступает неожиданно низкое количество раненых", — привели журналисты слова главы Сумской ОГА.

Кроме того, начали поступать пленные российские военнослужащие: ежедневно — по 100-150 человек, написали в статье. Большинство из них — срочники ВС РФ, которые "не хотят воевать с нами". В то же время, граждан РФ, которые хотели бы эвакуироваться из Курской области, пока нет. Гражданские россияне, которые остаются на подконтрольной Украине территории РФ, получают продукты питания, воду, медикаменты.

Прорыв границы в Курской области — детали

Отметим, по состоянию на 19 августа в течение 13 дней боев Украина контролирует на территории РФ более 1 тыс. кв. км, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Между тем на онлайн-карте боевых действий DeepState обозначено, что боями охвачено 600 кв. км Курской области. Последнее расширение плацдарма произошло после серии ударов по мостам через реку Сейм, ранее писал Фокус. В частности, в 16-17 августа авиаракеты ударили по целям возле сел Глушково и Званное. Кроме того, под ударом мог оказаться и третий мост — возле села Карыж. После серии ударов командование ВС РФ заявило, что российские подразделения успешно покинули территорию, расположенную южнее этих населенных пунктов: подконтрольные ВСУ площадь выросла на 80 кв. км.

Напоминаем, украинский военный сообщил СМИ, что в течение первых дней прорыва в Курскую область ВСУ захватило более 2 тыс. военнопленных. Между тем в сети появились кадры с пытками украинца, совершенное россиянами на территории Белгородской области. Расследователи обнародовали позывной командира ВС РФ, который отдал преступный приказ.