Перший з кількох етапів: голова Сумської МВА розповів про хід наступу на Курськ

Протягом першої доби прориву в Курській області у лікарні Сум прибула несподівано низька кількість поранених бійців ЗСУ, заявив голова МВА Олексій Дроздов. Чиновник пояснив, що це свідчить про неготовність росіян до атак і анонсував можливість нових проривів.

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Прорив кордону в Курській області — це перший з кількох етапів наступу ЗСУ, спланованого українським командуванням. Прорив став повною несподіванкою для підрозділів ЗС РФ, оскільки у перший день наступу було лише 15 поранених українських бійців. Про перебіг наступу на РФ голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дроздов розповів у інтерв'ю The Guardian.

Дроздов заявив журналістам, що події в Курській області РФ — це один з етапів плану наступу української армії. Скільки буде етапів, де вони реалізовуватимуться та чим особливі, чиновник не уточнив. При цьому він натякнув, що брав "активну участь у підготовці операції", ідеться у статті.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", — сказав Дрозденко.

Тим часом триває наступ на першій ділянці прориву, якого росіяни не очікували, зауважив посадовець. З його слів, протягом першої доби у лікарнях опинилось 15 поранених бійців ЗСУ. Більшість (60-70%) — з легкими осколковими пораненнями. Коли лікарі попросили українців здати кров для поранених, то потребу задовольнили протягом однієї години.

"Від цієї операції до лікарень надходить несподівано низька кількість поранених", — навели журналісти слова глави Сумської ОВА.

Крім того, почали надходити полонені російські військовослужбовці: щодня — по 100-150 осіб, написали у статті. Більшість з них — строковики ЗС РФ, які "не хочуть воювати з нами". Водночас, громадян РФ, які бажали б евакуюватись з Курської області, поки що немає. Цивільні росіяни, які залишаються на підконтрольній Україні території РФ, отримують продукти харчування, воду, медикаменти.

Прорив кордону в Курській області — деталі

Зазначимо, станом на 19 серпня протягом 13 днів боїв Україна контролює на території РФ понад 1 тис. кв. км, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Тим часом на онлайн-карті бойових дій DeepState позначено, що боями охоплено 600 кв. км Курської області. Останнє розширення плацдарму сталось після серії ударів по мостах через річку Сейм, раніше писав Фокус. Зокрема, у 16-17 серпня авіаракети вдарили по цілях біля сіл Глушково та Званне. Крім того, під ударом міг опинитись і третій міст — біля села Кариж. Після серії ударів командування ЗС РФ заявило, що російські підрозділи успішно залишили територію, розташоване південніше цих населених пунктів: підконтрольні ЗСУ площа зросла на 80 кв. км.

Нагадуємо, український військовий повідомив ЗМІ, що протягом перших днів прориву в Курську область ЗСУ захопило понад 2 тис. військовополонених. Тим часом у мережі з'явились кадри з катуванням українця, вчинене росіянами на території Бєлгородської області. Розслідувачі оприлюднили позивний командира ЗС РФ, який віддав злочинний наказ.