"Хотел изменить мир к лучшему": на фронте погиб политик-доброволец из Финляндии (фото)

Вилле Мюккянен присоединился к ВСУ осенью 2023 года. Перед поездкой в Украину Мюккянен был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Погьянмаа в Финляндии.

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На Луганщине погиб 26-летний доброволец ВСУ из Финляндии, политик-центрист Вилле Мюккянен с позывным "Шквал". Об этом пишет издание Yle.

До отъезда в Украину он был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа. Мюккянен стал пятым финном, который погиб в боях за Украину.

Информацию о смерти украинского защитника была обнародована по просьбе его семьи.

"Родные хотели, чтобы Вилле не остался неизвестным солдатом", — сказал Юха Креус, исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий.

Вилле Мюккянен

Знакомые Вилле рассказывают, что он хотел изменить мир к лучшему и увеличить в нем справедливость. Он присоединился к ВСУ осенью 2023 года. Перед поездкой в Украину Мюккянен был главой молодежного подразделения центристской партии Северной Похьянмаа.

"Это очень тревожная и шокирующая новость. Вилле был принципиальным человеком. Это ярко отражалось во всем, что он делал", — говорит Йере Тапио, нынешний президент молодежной партии.

Напомним, что на войне во время выполнения боевого задания погиб пилот из города Мена Черниговской области капитан Александр Мигуля. 27-летний командир авиационного звена был частью 40-й тактической авиационной бригады ВСУ, летал на истребителе МиГ-29.