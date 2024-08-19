"Хотів змінити світ на краще": на фронті загинув політик-доброволець з Фінляндії (фото)

Вілле Мюккянен приєднався до ЗСУ восени 2023 року. Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа у Фінляндії.

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На Луганщині загинув 26-річний доброволець ЗСУ з Фінляндії, політик-центрист Вілле Мюккянен з позивним "Шквал". Про це пише видання Yle.

До від'їзду в Україну він був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог’янмаа. Мюккянен став п'ятим фіном, який загинув у боях за Україну.

Інформацію про смерть українського захисника була оприлюднена на прохання його сім'ї.

"Рідні хотіли, щоб Вілле не залишився невідомим солдатом", — сказав Юха Креус, виконавчий директор Асоціації учасників бойових дій.

Вілле Мюккянен

Знайомі Вілле розповідають, що він хотів змінити світ на краще і збільшити у ньому справедливість. Він приєднався до ЗСУ восени 2023 року. Перед поїздкою в Україну Мюккянен був головою молодіжного підрозділу центристської партії Північної Пог'янмаа.

"Це дуже тривожна і шокуюча новина. Вілле був принциповою людиною. Це яскраво відображалося у всьому, що він робив", — говорить Йере Тапіо, нинішній президент молодіжної партії.

Нагадаємо, що на війні під час виконання бойового завдання загинув пілот із міста Мена Чернігівської області капітан Олександр Мигуля. 27-річний командир авіаційної ланки був частиною 40-ї тактичної авіаційної бригади ЗСУ, літав на винищувачі МіГ-29.