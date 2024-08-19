КНДР обвинила Южную Корею и США в отработке военного вторжения, — The Independent

В северокорейском МИД заявили, что ядерные амбиции Северной Кореи оправданы, и что крайне важно постоянно поддерживать баланс сил для предотвращения войны путем накопления наибольшего сдерживающего потенциала.

Related video

Американские и южнокорейские войска в понедельник, 19 августа, приступили к крупномасштабным учениям, направленным на укрепление общих оборонных возможностей для защиты от Северной Кореи, которая обладает ядерным потенциалом. Пхеньян, в свою очередь, обвинил США и союзников в отработке вторжения. Об этом пишет The Independent.

Ежегодные летние учения проходят на фоне возросшей напряженности на Корейском полуострове на фоне того, как Северная Корея все чаще демонстрирует свой оборонный потенциал.

Учения начались через несколько часов после того, как в северокорейском МИД опубликовали заявление, в котором повторялось утверждение о том, что такие учения — провокационные. Сообщалось, что ядерные амбиции Северной Кореи оправданы и что крайне важно "постоянно поддерживать баланс сил для предотвращения войны путем накопления наибольшего сдерживающего потенциала".

США и Южная Корея называют свои совместные учения оборонительными, в последние годы они расширяли и совершенствовали свою подготовку, чтобы справиться с меняющимися угрозами со стороны Севера.

Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, до 29 августа, предусматривают компьютерную симуляцию военных игр и более 40 видов полевых учений, в т.ч. с боевой стрельбой. По мнению союзников, программа этого года направлена ​​на повышение готовности к различным северокорейским угрозам, в т.ч. ракетам, глушению GPS и кибератакам. Учения также должны отражать уроки, извлеченные из недавних вооруженных конфликтов.

В учениях примут участие около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Они будут проводиться одновременно с учениями по гражданской обороне и эвакуации с понедельника по четверг и включать программы, основанные на сценариях ядерной атаки Северной Кореи.

Представители Вашингтона не подтвердили численность американских войск, участвующих в учениях, и не сообщили, будут ли задействованы стратегические активы США.

В последние месяцы Соединенные Штаты увеличили региональное развертывание дальних бомбардировщиков, подводных лодок и авианосных ударных групп для обучения с южнокорейскими и японскими силами.

Учения могут спровоцировать воинственную реакцию со стороны Северной Кореи, которая выставляет напоказ свою программу вооружений и угрожает ядерными конфликтами Вашингтону и Сеулу.

Ранее в этом месяце председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын устроил масштабную церемонию в столице КНДР Пхеньяне, чтобы отметить поставку 250 ядерных ракетных установок для передовых военных подразделений и призвал к беспрерывному расширению ядерной программы своих военных.

Напомним, что ВСУ в Курской области объединяют усилия на 1000 км, перебрасывают тяжелую бронетехнику и военных.

Также сообщалось, что, по данным немецкого таблоида Bild, ВСУ расширили плацдарм в Курской области и приблизились на 5 км к реке Сейм.