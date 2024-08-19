КНДР звинуватила Південну Корею і США у відпрацюванні військового вторгнення, — The Independent

У північнокорейському МЗС заявили, що ядерні амбіції Північної Кореї виправдані, і що вкрай важливо постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні через накопичення найбільшого стримувального потенціалу.

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Американські та південнокорейські війська в понеділок, 19 серпня, розпочали великомасштабні навчання, спрямовані на зміцнення загальних оборонних можливостей для захисту від Північної Кореї, яка має ядерний потенціал. Пхеньян своєю чергою звинуватив США і союзників у відпрацюванні вторгнення. Про це пише The Independent.

Щорічні літні навчання відбуваються на тлі зростання напруженості на Корейському півострові на тлі того, як Північна Корея все частіше демонструє свій оборонний потенціал.

Навчання розпочалися за кілька годин після того, як у північнокорейському МЗС опублікували заяву, в якій повторювалося твердження про те, що такі навчання є провокаційними. Повідомлялося, що ядерні амбіції Північної Кореї виправдані та що вкрай важливо "постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні шляхом накопичення найбільшого стримувального потенціалу".

США і Південна Корея називають свої спільні навчання оборонними, останніми роками вони розширювали та вдосконалювали свою підготовку, щоб впоратися з мінливими загрозами з боку Півночі.

Навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть 11 днів, до 29 серпня, передбачають комп'ютерну симуляцію військових ігор і понад 40 видів польових навчань, зокрема з бойовою стрільбою. На думку союзників, програма цього року спрямована на підвищення готовності до різних північнокорейських загроз, зокрема ракет, глушіння GPS і кібератак. Навчання також мають відображати уроки, витягнуті з недавніх збройних конфліктів.

У навчаннях візьмуть участь приблизно 19 000 південнокорейських військовослужбовців. Вони проводитимуться одночасно з навчаннями із цивільної оборони та евакуації з понеділка до четверга і включатимуть програми, засновані на сценаріях ядерної атаки Північної Кореї.

Представники Вашингтона не підтвердили чисельність американських військ, які беруть участь у навчаннях, і не повідомили, чи будуть залучені стратегічні активи США.

Останніми місяцями Сполучені Штати збільшили регіональне розгортання дальніх бомбардувальників, підводних човнів і авіаносних ударних груп для навчання з південнокорейськими і японськими силами.

Навчання можуть спровокувати войовничу реакцію з боку Північної Кореї, яка виставляє напоказ свою програму озброєнь і погрожує ядерними конфліктами Вашингтону і Сеулу.

Раніше цього місяця голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин влаштував масштабну церемонію в столиці КНДР Пхеньяні, щоб відсвяткувати постачання 250 ядерних ракетних установок для передових військових підрозділів і закликав до безперервного розширення ядерної програми своїх військових.

Нагадаємо, що ЗСУ в Курській області об'єднують зусилля на 1000 км, перекидають важку бронетехніку і військових.

Також повідомлялося, що, за даними німецького таблоїда Bild, ЗСУ розширили плацдарм у Курській області та наблизилися на 5 км до річки Сейм.