Очень редка "птица": ВСУ уничтожили станцию РПМК-1 "Улыбка" россиян, — ОСГВ "Таврия" (видео)
Как рассказал Дмитрий Лиховий, общие потери российских войск в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за 19 августа составляют 69 человек. Кроме того, уничтожены были 25 единиц военной техники.
ВСУ уничтожили редкую российскую военную технику. Речь идет о РПМК-1 "Улыбка". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
По его словам, общие потери российских войск в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за 19 августа составляют 69 человек. Кроме того, уничтожены были 25 единиц военной техники:
- одна боевая бронированная машина,
- 4 артиллерийские системы, 3 лодки,
- один гидроскутер,
- 10 автомобилей,
- 5 БПЛА.
"И отдельно хотелось бы отметить очень редкую "птицу" — радиопеленгационных метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", — отметил Лиховий.
Что известно о РПМК-1 "Улыбка"
Лиховий заявил, что это разновидность радиолокационной станции, позволяющая через воздушные шары собирать данные для определения траектории артиллерии и ракет.
Также отметим, что аппаратура комплекса обеспечивает предполетную проверку радиозонда, автоматическое сопровождение радиозонда в полете, прием и обработку метеорологических и радиолокационных данных, выдачу метеобюллетений и аэрологических телеграмм. Вычислительное оснащение комплекса использует адаптивные методы обработки и анализа информации с элементами искусственного интеллекта.
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