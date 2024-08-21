Очень редка "птица": ВСУ уничтожили станцию РПМК-1 "Улыбка" россиян, — ОСГВ "Таврия" (видео)

Как рассказал Дмитрий Лиховий, общие потери российских войск в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за 19 августа составляют 69 человек. Кроме того, уничтожены были 25 единиц военной техники.

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ВСУ уничтожили редкую российскую военную технику. Речь идет о РПМК-1 "Улыбка". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, общие потери российских войск в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за 19 августа составляют 69 человек. Кроме того, уничтожены были 25 единиц военной техники:

одна боевая бронированная машина,

4 артиллерийские системы, 3 лодки,

один гидроскутер,

10 автомобилей,

5 БПЛА.

"И отдельно хотелось бы отметить очень редкую "птицу" — радиопеленгационных метеорологический комплекс РПМК-1 "Улыбка", — отметил Лиховий.

Дмитрий Лиховий о поражении РПМК-1 "Улыбка" (смотреть с 04:30)

Что известно о РПМК-1 "Улыбка"

Лиховий заявил, что это разновидность радиолокационной станции, позволяющая через воздушные шары собирать данные для определения траектории артиллерии и ракет.

Также отметим, что аппаратура комплекса обеспечивает предполетную проверку радиозонда, автоматическое сопровождение радиозонда в полете, прием и обработку метеорологических и радиолокационных данных, выдачу метеобюллетений и аэрологических телеграмм. Вычислительное оснащение комплекса использует адаптивные методы обработки и анализа информации с элементами искусственного интеллекта.

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