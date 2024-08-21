Теперь получить отсрочку одной категории военнослужащих станет проще: Правительство внесло соответствующие изменения

Теперь процедура получения отсрочки для лиц, содержащих или ухаживающих за родными, станет проще. Документом упрощаются некоторые моменты.

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Кабинет Министров внес изменения в Порядок мобилизации военнообязанных, которые ухаживают или содержат больных или лиц с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Внесенными изменениями правительство пересмотрело документы, подтверждающие право на отсрочку для лиц, содержащих или ухаживающих на постоянной основе за родными и близкими. Отныне разграничены эти две категории людей и пакеты документов, подтверждающих факт содержания или ухода.

Кроме этого, военнообязанным, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком и/или своим отцом/матерью больше НЕ нужно указывать в заявлении в ТЦК СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи и подавать документы о подтверждении невозможности осуществления ухода другими членами семьи. Эту информацию должны указывать только военнообязанные, осуществляющие уход за больными родителями жены. ТЦК СП смогут проверять эту информацию по данным государственных реестров.

Также изменен механизм получения акта об установлении постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи. Теперь для оформления Акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше НЕ нужно идти в ТЦК и СП. Получить документ можно в соответствующем органе местного самоуправления и районной государственной администрации, обратившись к ним с заявлением. На его рассмотрение дается 10 календарных дней.

Постановлением также внесены изменения в акт об установлении факта постоянного ухода.

Кроме этого, из порядка изъято требование об оформлении акта установления факта осуществления ухода для тех лиц, которые уже получают надбавку или компенсацию за уход. Отныне будет достаточно предъявить соответствующие документы ТЦК и СП. Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода.

Напомним, что в Украине разрешена мобилизация с 25 лет. Однако все же есть категории граждан, которых могут призвать несмотря на возраст.