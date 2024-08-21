Тепер отримати відстрочку одній категорії військовослужбовців стане простіше: Уряд вніс відповідні зміни

Тепер процедура отримання відстрочки для осіб, що утримують або доглядають за рідними, стане простіше. Документом спрощуються деякі моменти.

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Кабінет Міністрів вніс зміни в Порядок мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Внесеними змінами уряд переглянув документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або доглядають на постійній основі за рідними та близькими. Відтепер розмежовані ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду.

Окрім цього, військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше НЕ потрібно зазначати у заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї та подавати документи щодо підтвердження неможливості здійснення догляду іншими членами сім’ї. Цю інформацію мають зазначати тільки військовозобов’язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. ТЦК СП зможуть перевіряти цю інформацію за даними державних реєстрів.

Також змінений механізм отримання акту про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі. Тепер для оформлення Акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше НЕ потрібно йти до ТЦК та СП. Отримати документ можна у відповідному органі місцевого самоврядування та районній державній адміністрації, звернувшись до них із заявою. На її розгляд дається 10 календарних днів.

Постановою також внесено зміни до акту про встановлення факту постійного догляду.

Окрім цього, з порядку вилучено вимогу про оформлення акту встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримують надбавку або компенсацію за догляд. Відтепер буде достатньо пред'явити відповідні документи ТЦК та СП. Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду.

Нагадаємо, що в Україні дозволена мобілізація з 25 років. Однак все ж є категорії громадян, яких можуть призвати попри вік.