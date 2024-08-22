Украина не может разместить даже своих ВПЛ: нардеп об эвакуации россиян с Курщины (видео)

Украина, как цивилизованная страна, должна соблюдать правила ведения войны, отметил избранник. Но россиянам, которые голосовали за Путина и привели войну, лучше искать безопасное место где-то у себя.

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Граждан Российской Федерации на территорию Украины везти не нужно. Об этом эфире "Новости.LIVE" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

По его словам, россиянам, которые поддерживали политику Владимира Путина, лучше искать безопасное место на родине, а не эвакуировать их в Украину.

"Не нравится война? Надо искать им жилье где-то там на Курщине, где будет безопаснее, чтобы бомбами не забрасывали", — заявил нардеп, пояснив, что Украина сейчас не способна даже разместить собственных вынужденных переселенцев.

Впрочем, он акцентировал на важности соблюдения международных правил войны и подчеркнул, что Украина должна следовать этим принципам, несмотря на нежелание.

Мысли Алексея Мовчана можно услышать с 2:02:24 по 2:03:50

Украине помогает воевать цивилизованный гуманистический мир, поэтому нашим союзникам крайне важно, чтобы Украина не нарушала правил войны, правил обращения с военнопленными и гражданскими лицами. Эти правила были написаны после Второй мировой войны и декларируются как принципы.

"Это нам может не нравиться, но мы должны им следовать", — резюмировал нардеп.

В то же время "Суспільне" рассказывает о первых беженцах из российской Суджи в украинские Сумы — Олеге Грищенко и его матери, которой 89 лет. Они неделю просидели в подвале и в конце концов мужчина, которому нужна была неотложная медицинская помощь, обратился к украинским военным. Поскольку из-за постоянных обстрелов возможности выехать вглубь РФ не было, украинские бойцы доставили граждан России в Сумы. В одной из больниц города они получают медицинскую помощь и мечтают вернуться домой, когда в Судже станет безопасно.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 14 августа заявила, что Украина создает зону безопасности в Курской области и планирует организовать эвакуационные коридоры для российских граждан, которые смогут переехать в безопасное место — в другие регионы РФ или в Украину.

Но по словам секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские власти и Силы обороны не эвакуируют жителей населенных пунктов на территории Курской области России, которые сейчас находятся под контролем наших Вооруженных сил.