Україна не може розмістити навіть своїх ВПО: нардеп про евакуацію росіян з Курщини (відео)

Україна, як цивілізована країна, повинна дотримуватися правил ведення війни, зазначив обранець. Але росіянам, які голосували за Путіна та привели війну, краще шукати безпечне місце десь у себе.

Related video

Громадян Російської Федерації на територію України везти не потрібно. Про це ефірі "Новини.LIVE" заявив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

За його словами, росіянам, які підтримували політику Володимира Путіна, краще шукати безпечне місце на батьківщині, а не евакуювати їх до України.

"Не подобається війна? Треба шукати їм житло десь там на Курщині, де буде безпечніше, щоб бомбами не закидали", — заявив нардеп, пояснивши, що Україна зараз не спроможна навіть розмістити власних вимушених переселенців.

Утім, він акцентував на важливості дотримання міжнародних правил війни і підкреслив, що Україна повинна слідувати цим принципам, попри небажання.

Думки Олексія Мовчана можна почути з 2:02:24 по 2:03:50

Україні допомагає воювати цивілізований гуманістичний світ, тому нашим союзникам вкрай важливо, аби Україна не порушувала правил війни, правил поводження з військовополоненими та цивільними громадянами. Ці правила були написані після Другої світової війни й декларуються як принципи.

"Це нам може не подобатися, але ми маємо їм слідувати", — резюмував нардеп.

Водночас "Суспільне" розповідає про перших біженців з російської Суджі до українських Сум — Олега Грищенка та його матір, якій 89 років. Вони тиждень просиділи у підвалі й врешті решт чоловік, якому потрібна була невідкладна медична допомога, звернувся до українських військових. Оскільки через постійні обстріли можливості виїхати у глиб РФ не було, українські бійці доправили громадян Росії до Сум. В одній з лікарень міста вони отримують медичну й мріють повернутися додому, коли в Суджі стане безпечно.

нагадаємо,віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 14 серпня заявила, що Україна створює зону безпеки в Курській області та планує організувати евакуаційні коридори для російських громадян, які зможуть переїхати в безпечне місце — в інші регіони РФ або ж в Україну.

Але за словами секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Романа Костенка, українська влада та Сили оборони не евакуюють мешканців населених пунктів на території Курської області Росії, які нині перебувають під контролем наших Збройних сил.