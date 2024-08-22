Обмен пленными "всех на всех": Украина хочет подготовить почву для переговоров с РФ, — СМИ

Аналитик Владимир Фесенко заявил, что Россия рассчитывала навязать Украине свои условия мира, поскольку она удерживала инициативу. Однако наступление в Курской области сломало эту стратегию.

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Украина этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Она стремится "начать разговор с Россией" и провести переговоры об обмене пленными по принципу "все на всех", продовольственной безопасности и ядерной безопасности, о чем пишет издание Kyiv Independent.

По словам журналистов, неожиданное наступление в Курскую область России сорвало планы Москвы продиктовать мирное соглашение на своих условиях, а также укрепило позиции Украины в любых будущих переговорах. Курская операция сломала переговорную стратегию России, о чем заявил украинский политический аналитик Владимир Фесенко. Ранее Россия рассчитывала навязать Украине свои условия мира, поскольку она удерживала инициативу.

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Влияние выборов в США на войну

В материале говорится, что влияние, которое Киев получает сейчас, может стать критически важным в будущем, особенно если Дональд Трамп снова будет избран президентом США и продвинет свои спорные мирные переговоры между Украиной и Россией. Также эффект от Курской операции может повысить шансы Украины на получение большей поддержки Штатов, если будет избрана оппонент Трампа, нынешний вице-президент Камала Харрис.

Фесенко заявил, что в случае, если Трамп будет избран, то он мог бы назначить посредника и попытаться подготовить почву для возможных переговоров в ноябре-декабре.

"В случае избрания Камала Харрис должна поставить перед собой четкую цель превратить сегодняшнюю ужасающую войну на истощение в украинскую победу", — заявил Андерс Аслунд, профессор Джорджтаунского университета.

По его словам, неожиданное наступление Украины в Курской области России может стать началом более многообещающего развития событий.

Аналитики отметили, что глава Кремля Владимир Путин вред ли захочет отказаться от оккупированных территорий Украины. Правда, есть сценарий прекращения огня без признания Украиной каких-либо российских аннексий де-юре. Но даже этот вариант, рассматриваемый как пауза, решительно отвергается Киевом из-за опасений, что это даст Путину время лучше подготовиться к новому этапу войны.

Рено Доменико, глава организации "Демократы за рубежом" в Украине, заявил, что поддержка Камалы Харрис, вероятно, позволит Киеву в конечном итоге вести переговоры с Россией с позиции силы.

"Если Украина продолжит борьбу, а Трамп проиграет, у России не останется иного выбора, кроме как пересмотреть свои действия и поискать какой-то выход", — сказал он. "Все зависит от того, что произойдет на выборах".

В то же самое время, российский обозреватель Сергей Пархоменко считает, что никаких перспектив и никакого "потенциала" для мирных переговоров между Украиной, Россией и Западом пока нет.

"Режим Путина не нуждается в мире. Он захочет добиться уступок, это правда. Он также захочет представить это как победу. А затем война продолжится, как будто ничего не произошло", — сказал он.

Напомним, в РФ рассказали, когда согласятся на мирные переговоры с Украиной. По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ранние переговоры по миру с Украиной были якобы ненужными и "с неясными перспективами и последствиями.

Также нардеп Анатолий Бурмич заявил, что Украина и РФ пытались провести переговоры в Катаре. По его словам, главной темой переговоров якобы было соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран. Но операция в Курской области сорвала их.