Из-за наступления ВСУ на Курщину в Калининградской области уменьшилось количество ВС РФ

Командующий Литовской армии считает, что нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

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Благодаря наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск. Об этом заявил командующий Литовской армии Раймундас Вайкшнорас, сообщает Delfi.

"Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение по крайней мере сухопутных войск", — сказал Вайкшнорас.

Он отметил, что нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

"Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, которая прикрывает с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит", — подчеркнул он.

В общем, Литва намерена использовать это время для укрепления своей безопасности.

"Пока украинцы борются за нашу свободу, чтобы мы, жители запада, могли жить хорошо, мы должны использовать это время для укрепления наших сил и максимально поддержать украинцев, чтобы они смогли победить россиян не только в Украине, но и в России, что и происходит прямо сейчас", — подчеркнул он.

Напомним, что 21 августа сообщалось, что в Курской области, где сейчас проводят спецоперацию ВСУ, началась битва за следующий крупный российский поселок — Коренево. Его захват может сильнее ударить по имиджу Путина, потому что уже нельзя оправдаться "внезапностью нападения ВСУ, как это было с Суджой.