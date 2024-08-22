Через наступ ЗСУ на Курщину в Калінінградській області зменшилася кількість ЗС РФ

Командувач Литовської армії вважає, що не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

Related video

Завдяки наступу ЗСУ у Курській області у Калінінграді спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ. Про це заявив командувач Литовської армії Раймундас Вайкшнорас, повідомляє Delfi.

"Щойно розпочалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки та техніки та частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення принаймні сухопутних військ", – сказав Вайкшнорас.

Він зауважив, що не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

"Але не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", – підкреслив він.

Загалом, Литва має намір використати цей час для зміцнення своєї безпеки.

"Поки що українці борються за нашу свободу, щоб ми, мешканці заходу, могли жити добре, ми маємо використати цей час для зміцнення наших сил та максимально підтримати українців, щоб вони змогли перемогти росіян не лише в Україні, а й у Росії, що й відбувається прямо зараз", — наголосив він.

Нагадаємо, що 21 серпня повідомлялося, що в Курській області, де зараз проводять спецоперацію ЗСУ, почалася битва за наступне велике російське селище — Коренево. Його захоплення може сильніше вдарити по іміджу Путіна, бо вже не можна виправдатися "раптовістю нападу ЗСУ, як це було із Суджою.