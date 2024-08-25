Зоопарк людей Леопольда II: историк рассказал о пропаганде колониальной Бельгии (фото)

Женщин, детей и мужчин из Конго содержали в загонах зоопарка, как животных. Такое учреждение использовалось в качестве пропагандистского инструмента, распространяющего посыл о том, что бельгийцы принесли в Конго цивилизацию.

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Историк рассказал о "человеческих зоопарках" короля Леопольда II, где с людьми обращались как с животными. Гвидо Грысельс, бывший директор Музея Африки, считает, что Бельгии все еще нужно разобраться со своим колониальным прошлым. Об этом пишет The Sun.

На опубликованных кадрах — туристы и местные жители глазеют из-за бамбуковых заборов на конголезских мужчин, женщин и детей.

Человеческий зоопарк в Бельгии

В 1958 году Бельгия открыла всемирную ярмарку, чтобы отпраздновать свои послевоенные социокультурные и технологические достижения. Но на одной из выставок демонстрировали конголезцев, которых содержали в искусственной деревне.

На фотографиях люди стоят возле соломенных хижин в так называемой "традиционной" одежде.

На одной из фотографий изображена маленькая девочка в загоне, посетители рассматривают ее через бамбуковую ограду, кто-то даже передает еду.

Сообщается, что пришедшие зрители смеялись и бросали бананы.

Известный как последний в мире человеческий зоопарк существовал еще 66 лет назад. О его создании в 1897 году распорядился король Леопольд II, впоследствии на этом месте появился Музей Африки.

Организаторы создали искусственную деревню, семь уроженцев Конго, которые в ней жили, впоследствии погибли.

Танцовщица, привезенная из Египта Человеческий зоопарк в Бельгии Человеческий зоопарк в Бельгии

"Люди из Конго чувствовали себя униженными, потому что им бросали бананы и обращались как с дикими людьми", — рассказывал историк Грысельс, который до сих пор возглавляет музей.

По его словам, это было крайне унизительно, многие работники конголезских деревень были вынуждены вернуться в Конго.

Историк также добавил, что такой "зоопарк" использовался в качестве пропагандистского инструмента, обыгрывались стереотипы об африканцах, распространялся также посыл о том, что бельгийцы принесли в Конго цивилизацию.

История Конго

Демократическая Республика Конго находилась под властью Бельгии с 1908-го по 1960 год.

В 1885 году африканская страна была подконтрольна королю Леопольду II. Он установил жестокий режим, который привел к гибели многих конголезцев и бельгийцев.

По оценкам, около 10 миллионов африканцев были убиты во время правления Леопольда. Но историки до сих пор спорят о точных цифрах.

Конголезцев вывозили в Бельгию и помещали в искусственно созданные деревни — или человеческие зоопарки.

Кем был король Леопольд II?

Король Леопольд II правил Бельгией с 1865 по 1909 год. Его режим эксплуатировал богатые ресурсы африканского региона, в первую очередь каучук и слоновую кость, которые пополняли личное благосостояние монарха.

Мужчины, женщины и дети подвергались невообразимым зверствам — миллионы погибли под тираническим правлением. Сообщения о широкомасштабных нарушениях прав дошли до международного сообщества.

В конечном итоге короля вынудили отказаться от Конго, это произошло за год до смерти в 1909 году.

По словам историка Грысельса, в те времена человеческие зоопарки были обыденностью — в Европе, Азии и Америке.

Ребенок, привезенный из Азии, в зоопарке Чикаго 1891 год

"Около миллиона зрителей посетили человеческий зоопарк в 1897 году", — сообщил историк. Он также говорит, что рад тому, что деятельность музея изменилась. Теперь он повествует о темных временах бельгийской истории.

"Думаю, когда я стал директором музея, в те времена около 95% бельгийцев были убеждены, что колониальная система — это лучшее для Бельгии", — сказал он.

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