Зоопарк людей Леопольда II: історик розповів про пропаганду колоніальної Бельгії (фото)

Жінок, дітей і чоловіків з Конго утримували в загонах зоопарку, як тварин. Таку установу використовували як пропагандистський інструмент, що поширює посилання про те, що бельгійці принесли в Конго цивілізацію.

Related video

Історик розповів про "людські зоопарки" короля Леопольда II, де з людьми поводилися як із тваринами. Гвідо Грисельс, колишній директор Музею Африки, вважає, що Бельгії все ще потрібно розібратися зі своїм колоніальним минулим. Про це пише The Sun.

На опублікованих кадрах — туристи та місцеві жителі витріщаються з-за бамбукових парканів на конголезьких чоловіків, жінок і дітей.

Людський зоопарк у Бельгії

1958 року Бельгія відкрила всесвітній ярмарок, щоб відсвяткувати свої повоєнні соціокультурні та технологічні досягнення. Але на одній із виставок демонстрували конголезців, яких утримували у штучному селі.

На фотографіях люди стоять біля солом'яних хатин у так званому "традиційному" одязі.

На одній з фотографій зображена маленька дівчинка в загоні, відвідувачі розглядають її через бамбукову огорожу, хтось навіть передає їжу.

Повідомляється, що глядачі, які прийшли, сміялися і кидали банани.

Відомий як останній у світі людський зоопарк існував ще 66 років тому. Про його створення 1897 року розпорядився король Леопольд II, згодом на цьому місці з'явився Музей Африки.

Організатори створили штучне село, семеро уродженців Конго, які у ньому мешкали, згодом загинули.

Танцівниця, привезена з Єгипту Людський зоопарк у Бельгії Людський зоопарк у Бельгії

"Люди з Конго почувалися приниженими, бо їм кидали банани та поводилися як із дикими людьми", — розповідав історик Грисельс, який досі очолює музей.

За його словами, це було вкрай принизливо, багато працівників конголезьких сіл були змушені повернутися в Конго.

Історик також додав, що такий "зоопарк" використовували як пропагандистський інструмент, обігрували стереотипи про африканців, поширювали також посилання про те, що бельгійці принесли в Конго цивілізацію.

Історія Конго

Демократична Республіка Конго перебувала під владою Бельгії з 1908-го до 1960 року.

У 1885 році африканська країна була підконтрольна королю Леопольду II. Він встановив жорстокий режим, який призвів до загибелі багатьох конголезців і бельгійців.

За оцінками, близько 10 мільйонів африканців було вбито під час правління Леопольда. Але історики досі сперечаються про точні цифри.

Конголезців вивозили до Бельгії та поміщали в штучно створені села — або людські зоопарки.

Ким був король Леопольд II?

Король Леопольд II правив Бельгією з 1865 по 1909 рік. Його режим експлуатував багаті ресурси африканського регіону, насамперед каучук і слонову кістку, які поповнювали особистий добробут монарха.

Чоловіки, жінки та діти зазнавали неймовірних звірств — мільйони загинули під тиранічним правлінням. Повідомлення про широкомасштабні порушення прав дійшли до міжнародної спільноти.

Зрештою короля змусили відмовитися від Конго, це сталося за рік до смерті 1909 року.

За словами історика Грисельса, у ті часи людські зоопарки були буденністю — у Європі, Азії та Америці.

Дитина, привезена з Азії, в зоопарку Чикаго 1891 рік

"Близько мільйона глядачів відвідали людський зоопарк 1897 року", — повідомив історик. Він також каже, що радий тому, що діяльність музею змінилася. Тепер він розповідає про темні часи бельгійської історії.

"Думаю, коли я став директором музею, в ті часи близько 95% бельгійців були переконані, що колоніальна система — це найкраще для Бельгії", — сказав він.

За даними Statista, у 2022 році на звинувачення в расизмі припадало до 3/4 усіх судових справ із позначкою "дискримінація".

Нагадаємо, що 6 серпня стало відомо про знайдені уламки піратського корабля XVII століття з незвичайним вантажем на борту.

Також повідомлялося, що в Австралії капітан судна катував, бив і використовував як рабів членів екіпажу.