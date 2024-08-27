Спасла "паляниця": десантники ВСУ 4 суток просидели под завалами после вражеского удара

После того, когда РЭБ десантников "потух", произошел вражеский удар, который сложил потолок и их забаррикадировало. Подошедшие штурмовые группы врага убедились, что им не выбраться из-под завалов и пошли дальше.

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В Донецкой области бойцы десантно-штурмовой роты 78 отдельного десантно-штурмового полка ДШВ ВСУ чудом выжили после вражеского удара. Их засыпало фрагментами здания, и так они провели 4 дня. Как им удалось спастись, рассказал боец подразделения Роман с позывным "Самурай".

"Самурай" родом из Хмельницкого, а до поступления на службу в ВСУ работал ИТ-специалистом. 25 февраля 2022 года он ушел добровольцем на фронт и сейчас проходит службу в 78 отдельном десантно-штурмовом полку.

Мужчина вспоминает, что на Донецком направлении с ним и его собратьями произошла неприятная история, впрочем, им удалось выжить.

"Держали позицию на месте бывшего дома: на фундаменте возведен блиндаж. Начали залетать FPV, включили РЭБ. Каждые 20 минут прилетал FPV проверить, работает ли РЭБ. Как правило, попытки были неудачными. После того, когда РЭБ "потух", произошел удар, который сложил потолок и нас забаррикадировало. Штурмовые группы врага, которые подошли, убедились, что нам не выбраться, пошли дальше. Это произошло вечером одного дня", — рассказал "Самурай".

По его словам, так они просидели сутки. На следующий день они услышали слова "Паляниця, паляниця". Бойцы среагировали, что их ищут свои и дали им знать, что живы и находятся под завалами.

"Вы не можете представить насколько было приятно услышать родной язык, это был как своеобразный пароль. Это были военные из дружественного подразделения, которых мы попросили передать нашему командиру где мы оказались и что самостоятельно нам не выбраться. В узкую щель они забросили нам воду", — рассказал военнослужащий.

Роман говорит, что на третий день они услышали слова: "семь восемь, семь восемь" и поняли, что это их командир взвода вместе с побратимами принес им еду и воду. Они договорились, что на следующий день им принесут какой-то инструмент, чтобы заблокированные десантники смогли выбраться из-под завалов.

"На 4 день собратья "Удав", "Батя", "Дым" и "Макс" спасли нас. Весь ужас ситуации заключался в том, что мы остались без средств связи, закрытые, с ограниченным доступом кислорода. Первое, что сделали, это распределили воду и продукты, чтобы хватило максимально надолго. Второе — определили направление куда копать, чтобы выбраться оттуда", — рассказал военный.

Роман "Самурай" Роман "Самурай" сразу после освобождения из-под завалов

Он добавил, что его история закончилась счастливо, а украинские десантники в очередной раз доказали принцип, что "своих не оставляют".

Напомним, что ранее сообщалось, что пленный десантник ВСУ дал оккупантам "30 секунд на сборы" и захватил их в плен.