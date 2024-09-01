NAUDI инициировала внесение в парламент законопроект о засекречивании локации предприятий ВПК

В ВПК призывают парламент как можно быстрее принять законопроект.

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Украинские производители вооружений неоднократно поднимали вопрос засекречивания локации и данных о предприятиях ВПК.

По инициативе Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности на совместной рабочей группе парламента, министерств и ведомств был разработан соответствующий законопроект, который внесен в Верховную Раду Украины народными депутатами Игорем Фрисом, Сергеем Демченко и Владимиром Ватрасом.

Этот законопроект позволит убрать из государственных реестров локации предприятий путем внесения "контактной информации" вместо реальных адресов в 30-дневный срок с даты вступления закона в силу.

В ВПК призывают парламент как можно быстрее принять законопроект.