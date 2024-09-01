NAUDI ініціювала внесення в парламент законопроект про засекречування локації підприємств ВПК

У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроект.

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Українські виробники озброєнь неодноразово піднімали питання засекречування локації та даних про підприємства ВПК.

За ініціативою Національної асоціації української оборонної промисловості на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств був розроблений відповідний законопроект, який внесений до Верховновної Ради України народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченко та Володимиром Ватрасом.

Цей законопроект дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності.

У ВПК закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроект.