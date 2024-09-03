В оккупированном Мариуполе совершили покушение на "главу" городского совета, — Андрющенко (фото)

"Тупым предметом", которым ударили коллаборанта по голове, оказался обычный кирпич. Нападение на Олега Носенко произошло на улице Спортивная.

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В оккупированном Мариуполе Донецкой области неизвестные уложили на больничную койку так называемого "председателя Мариупольского совета". Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации. Вероятность присоединения к Кобзону — велика. Ну должны быть и хорошие новости из оккупации", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил несколько деталей нападения, в частности, проинформировал что "тупым предметом", которым ударили коллаборанта по голове, оказался обычный кирпич. Нападение на Носенко произошло на улице Спортивная.

Андрющенко посоветовал местным оккупантам и коллаборационистам чаще оглядываться, когда те передвигаются по улицам Мариуполя.

Олег Носенко: что известно

Носенко еще в 2014 году стал пособником РФ и занял должность "руководителя оперативной службы" в оккупационном правительстве. Более того, в 2020 году он был назначен на должность заместителя председателя Государственной фискальной службы в Донецкой области.

До назначения на новую должность Олег Носенко служил в Мариуполе на различных руководящих должностях в оперативных подразделениях УМВД. Занимал должности заместителя начальника оперативно-технического управления г. Мариуполя, заместителя начальника 7-го управления и начальника управления оперативной службы ГУВД г. Мариуполя. Мариуполя.

Напомним, что 15 августа сообщалось, что в оккупированном россиянами Бердянске в Запорожской области неизвестные взорвали так называемого "заместителя мэра" Павла Ищука.