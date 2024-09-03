В окупованому Маріуполі здійснили замах на "голову" міської ради, — Андрющенко (фото)

"Тупим предметом", яким вдарили колаборанта по голові, виявилася звичайна цеглина. Напад на Олега Носенка стався на вулиці Спортивна.

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В окупованому Маріуполі на Донеччині невідомі вклали у лікарняне ліжко так званого "председателя Мариупольського совета". Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого "председателя Мариупольського совета" Олега Носенка. Він у важкому стані після черепно-мозкової травми тупим предметом в області потилиці в реанімації. Вірогідність приєднання до Кобзона — велика. Ну мають бути і хороші новини з окупації", — проінформував Андрющенко.

Він додав кілька деталей нападу, зокрема, проінформував що "тупим предметом", яким вдарили колаборанта по голові, виявилася звичайна цеглина. Напад на Носенка стався на вулиці Спортивна.

Андрющенко порадив місцевим окупантам та колаборантам частіше озиратися, коли ті пересуваються вулицями Маріуполя.

Олег Носенко: що відомо

Носенко ще в 2014 році став посібником РФ та зайняв посаду "керівника оперативної служби" в окупаційному уряді. Ба більше, в 2020 році він був призначений на посаду заступника голови Державної фіскальної служби в Донецькій області.

До призначення на нову посаду Олег Носенко служив у Маріуполі на різних керівних посадах в оперативних підрозділах УМВС. Обіймав посади заступника начальника оперативно-технічного управління м. Маріуполя, заступника начальника 7-го управління та начальника управління оперативної служби ГУВС м. Маріуполя.

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що в окупованому росіянами Бердянську у Запорізькій області невідомі підірвали так званого "заступника мера" Павла Іщука.