Украинские десантники взяли в плен передовой отряд из 9 россиян: подробности (видео)

Здание с россиянами было окружено и взято под огневой контроль. После некоторых раздумий россияне приняли единственно правильное решение.

Related video

На одном из участков фронта в плен украинским десантникам сдался передовой отряд россиян. Об этом сообщили в пресс-службе 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

"9 российских оккупантов взяли на днях в плен десантники нашей бригады. Благодаря разведке удалось вовремя обнаружить убежище, в котором находился передовой отряд противника. Здание было окружено и взято под огневой контроль. После определенных размышлений россиянки приняли единственное верное в таком случае решение — выйти с поднятыми руками и сдаться в украинский плен", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники дронами разносят здание-убежище с россиянами, а затем просто берут выходы под контроль. Врагу не остается выбора между погибнуть и выжить, сдавшись в плен. Они выбирают последнее и один за другим начинают выходить из истерзанных зданий с поднятыми руками.

"46 бригада сделала свой вклад в пополнение обменного фонда. Благодаря чему еще больше украинских воинов смогут в перспективе вернуться на Родину", — отметили в бригаде.

Напомним, что в Донецкой области в поселке Нью-Йорк бойцы 425-го ОШБ "Скала" ВСУ взяли штурмом здание элеватора и захватили в плен россиян, которых там было вдвое больше.

Также сообщалось, что ВС РФ захватили в плен бойцов ВСУ в Курской области, а затем вместе с ними сдались в плен, так как попали в окружение украинских подразделений.