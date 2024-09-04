Українські десантники взяли в полон передовий загін з 9 росіян: подробиці (відео)

Будівлю з росіянами було оточено й взято під вогневий контроль. Після певних роздумів росіяни ухвалили єдине правильне рішення.

Related video

На одній з ділянок фронту в полон українським десантникам здався передовий загін росіян. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

"9 російських окупантів взяли днями в полон десантники нашої бригади. Завдяки розвідці вдалося вчасно виявити сховище, в якому перебував передовий загін противника. Будівлю було оточено й взято під вогневий контроль. Після певних роздумів росіянці ухвалили єдине вірне в такому випадку рішення – вийти з піднятими руками й здатися в український полон", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники дронами розносять будівлю-сховок з росіянами, а згодом просто беруть виходи під контроль. Ворогу не залишається вибору між загинути і вижити, здавшись в полон. Вони обирають останнє і один за одним починають виходити з понівечених будівель із піднятими руками.

"46 бригада зробила свій внесок у поповнення обмінного фонду. Завдяки чому ще більше українських воїнів зможуть у перспективі повернутися на Батьківщину", — наголосили в бригаді.

Нагадаємо, що на Донеччині в селищі Нью-Йорк бійці 425-го ОШБ "Скала" ЗСУ взяли штурмом будівлю елеватора та захопили в полон росіян, яких там було вдвічі більше.

Також повідомлялося, що ЗС РФ захопили в полон бійців ЗСУ в Курській області, а потім разом з ними здалися в полон, бо потрапили в оточення українських підрозділів.