В Украине начали производить собственные патроны к АК-47 с "очень важными" словами на упаковке (фото)

Американская компания D&M Holding Company построила завод по производству боеприпасов в Украине и сейчас уже расширяет производство. Украинские защитники уже используют патроны на передовой.

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В Украине заработал патронный завод, где начали производить собственные патроны для автомата Калашникова. Об этом сообщает издание Defense Express.

Украинские защитники уже используют патроны на передовой. Это — боеприпасы 5,45х39 под АК-74 и походных и очень важными словами на упаковке — "Произведено в Украине".

Маркировка упаковки не содержит данные о мощности производства, но, как пишет Defense Express, факт того, что в Силы обороны Украины начали поступать отечественные патроны более чем важен. Особенно в условиях, когда фразы о строительстве патронного завода звучали еще с 2014 года.

На коробка есть надписи FMJ BT — это full metal jacket boat tail, это — пуля с общеметаллической оболочкой и конической формой хвостовой части. Также есть номер 1305-61-001-7027 это инвентарный номер НАТО, где первые четыре цифры означают боеприпасы в калибре до 30 мм, 61 — код Украины, а остальные — код самого предмета. Также серийный номер партии также сделан латиницей, при этом учитывая его, это далеко не первая партия.

"Производство патронов именно советских калибров сейчас для Украины вполне может иметь значительно больший приоритет, чем патронов натовского стандарта. Потому что советского стрелкового вооружения в Силах обороны Украины значительно больше западного, а вопрос где брать к нему патроны довольно открытый", — пишет издание.

Отмечается, что на последней встрече в формате "Рамштайн" была озвучена информация, что американская компания D&M Holding Company построила завод по производству боеприпасов в Украине и сейчас уже расширяет производство.

Напомним, что 19 августа сообщалось, что концерн "Калашников" анонсировал новую модель охотничьего ружья "Рекорд" версии 06 под патрон 7,62х54R. Разработка модели 2024 года проходила в конструкторско-технологическом центре концерна с учетом современных требований к высокоточной стрельбе.