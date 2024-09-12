В Україні почали виробляти власні набої до АК-47 з "дуже важливими" словами на упаковці (фото)

Американська компанія D&M Holding Company побудувала завод з виробництва боєприпасів в Україні й зараз вже розширює виробництво. Українські захисники вже використовують патрони на передовій.

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В Україні запрацював патронний завод, де почали виробляти власні патрони для автомата Калашникова. Про це повідомляє видання Defense Express.

Українські захисники вже використовують патрони на передовій. Це — боєприпаси 5,45х39 під АК-74 та похідних і дуже важливими словами на упаковці — "Вироблено в Україні".

Маркування упаковки не містить дані про потужності виробництва, але, як пише Defense Express, факт того, що у Сили оборони України почали надходити вітчизняні патрони більш ніж важливий. Особливо в умовах, коли фрази про будівництво патронного заводу лунали ще з 2014 року.

На коробках є написи FMJ BT — це full metal jacket boat tail, це — куля із загальнометалевою оболонкою та конічною формою хвостової частини. Також є номер 1305-61-001-7027 це інвентарний номер НАТО, де перші чотири цифри означають боєприпаси у калібрі до 30 мм, 61 — код України, а решта — код самого предмета. Також серійний номер партії також зроблений латиницею, при цьому з огляду на нього, це далеко не перша партія.

"Виробництво набоїв саме радянських калібрів зараз для України цілком може мати значно більший пріоритет, ніж патронів натівського стандарту. Бо радянського стрілецького озброєння у Силах оборони України значно більше західного, а питання де брати до нього патрони доволі відкрите", — пише видання.

Зазначається, що на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" було озвучено інформацію, що американська компанія D&M Holding Company побудувала завод з виробництва боєприпасів в Україні й зараз вже розширює виробництво.

Нагадаємо, що 19 серпня повідомлялося, що концерн "Калашников" анонсував нову модель мисливської рушниці "Рекорд" версії 06 під патрон 7,62х54R. Розробка моделі 2024 року проходила в конструкторсько-технологічному центрі концерну з урахуванням сучасних вимог до високоточної стрільби.