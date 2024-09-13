"Выбили на тот свет": Силы обороны оттеснили россиян за железную дорогу под Селидово, — офицер

ВС РФ и дальше продолжают находиться в дачном массиве за железной дорогой, впрочем, им там несладко, поскольку на них активно охотятся украинские "дронщики".

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В районе города Селидово Донецкой области российские оккупанты смогли ближе подобраться к городу. Им удалось пересечь железную дорогу, но пробыли они за ней недолго. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Да, п**ары перелезли через железную дорогу в районе разрушенного моста за Селидовом. Утром их оттуда выбили: 4 — 300, 2 — 200. Выбили на тот свет", — проинформировал он.

Военный отметил, что российские оккупанты и дальше продолжают находиться в дачном массиве за железной дорогой, впрочем, им там не сладко, поскольку на них активно охотятся украинские "дронщики" и устраивают им "интересный досуг".

В сводке Генштаба ВСУ 13 сентября сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.