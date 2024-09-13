"Вибили на той світ": Сили оборони відтіснили росіян за залізницю під Селидовим, — офіцер

ЗС РФ і далі продовжують перебувати в дачному масиві за залізницею, втім, їм там несолодко, оскільки на них активно полюють українські "дронщики".

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В районі міста Селидове на Донеччині російські окупанти змогли ближче підібратися до міста. Їм вдалося перетнути залізницю, але пробули вони за нею недовго. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Так, п**ари перелізли через залізницю в районі зруйнованого мосту за Селидовим. Зранку їх звідти вибили: 4-300, 2-200. Вибили на той світ", — проінформував він.

Військовий зауважив, що російські окупанти і далі продовжують перебувати в дачному масиві за залізницею, втім, їм там не солодко, оскільки на них активно полюють українські "дронщики" і влаштовують їм "цікаве дозвілля".

В зведенні Генштабу ЗСУ 13 вересня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.